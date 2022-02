Un apel la 112 a anuntat Politia, vineri, 11 februarie, in jurul orelor 9.00, ca o femeie din Fagaras a fost victima unui accident rutier pe strada 13 Decembrie din Fagaras. Alertata a fost si Salvarea, batrana fiind destul de grav ranita - a ramas inerta, pe sosea.Traficul in zona a fost aproape o ora blocat."Victima, o femeie, in varsta de 85 ani, a fost transportata la spital pentru investigatii ... citeste toata stirea