In perioada 3-14 iulie a.c. Scoala Gimnaziala ,,I.C. Dragusanu" din Dragus demareaza un proiect educativ mai larg in cadrul scolii de vara. Proiectul, initiat de catre profesoara Mihaela Petreciuc, este intitulat ,,Scoala de vara, o scoala pe intelesul copiilor" si este finantat de UnionOtel si Fundatia Comunitara Esara Fagarasului. Proiectul are 8 ateliere, dupa cum urmeaza: ,,Sa exploram natura"- coordonat de profesoara Melania Stoia; Sport- coodonat de profesorul Gheorghe Ivascu; Teatru- ... citeste toata stirea