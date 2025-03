86.899 lei pentru "becuri arse"

In aceasta primavara, Primaria Rasnov a demarat o campanie de intretinere si revizie a sistemului de iluminat public. In vederea derularii lucrarilor, a fost semnat un contract prin negociere directa cu firma Greenvolt din oras, care a mai prestat astfel de servicii in oras, dar si in alte localitati din zona.In conformitate cu datele de pe portalul de achizitii publice, valoarea totala a contractului este de 73.025 lei ... citește toată știrea