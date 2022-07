9.237 de brasoveni au vrut pasaport in luna iunie

Avand in vedere ca se apropie perioada concediilor, numarul cererilor de eliberare a pasapoartelor a inceput sa creasca. Astfel, potrivit datelor Serviciului Public Comunitar de Pasapoarte (SPCP) Brasov, in luna iunie au fost depuse 7.039 cereri de eliberare a pasapoartelor (cu 34 mai multe decat in luna mai 2022).De asemenea, tot luna trecuta au fost preluate, prin intermediul misiunilor diplomatice si oficiilor consulare ale Romaniei in strainatate, 2.198 cereri de eliberare a pasapoartelor ... citeste toata stirea