9,6 miliarde de euro vor fi investiti in infrastructura romaneasca de transport (P)

9,6 miliarde de euro vor fi investiti in infrastructura romaneasca de transport in urmatorii ani, dintre care 4,65 miliarde vor fi fonduri europene nerambursabile.a... Decizia alocarii fondurilor a fost luata la Bruxelles, unde Comisia Europeana a aprobat Programul Transport, propus de Guvern in cadrul Politicii de Coeziune 2021-2027.a... Banii vor fi utilizati pentru finantarea construirii de autostrazi, drumuri expres, imbunatatirea mai multor linii de cale ferata, numeroase lucrari ... citeste toata stirea