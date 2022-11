9 ani, 80% din maduva afectata

Brasoveanul Laszlo Balint, acum antrenor al formatiei UTA Arad, a dezvaluit drama prin care trece Casian Miclaus, fostul jucator de la FC Brasov si CFR Cluj.Acesta a scris pe contul sau de Facebook povestea lui Tiago, care a fost diagnosticat cu leucemie mieloblastica acuta. Desi are doar 9 luni, micutul se lupta cu o boala cumplita si are nevoie de ajutor pentru a ajunge la o clinica din strainatate specializata in transplantul de celule stem. Fiul fostului jucator de la CFR Cluj si FC ... citeste toata stirea