9 ani anchetat, acum ordin de clasare: Fostul primar al Brasovului, George Scripcaru, a mai scapat de un dosar

Fostul primar al Brasovului, George Scripcaru, a mai scapat de un dosar penal, dupa ce Parchetul de pe Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia Nationala Anticoruptie - Serviciul Teritorial Brasov a emis, la finalul lunii trecute, o ordonanta de casare. Potrivit publicatiei Lumea Justitiei, ordonanta de clasare vizeaza o cauza din "Dosarul Termoficarea", in care fostul edil de Brasov era acuzat de abuz in serviciu in legatura cu atribuirea unor contracte pentru construirea de centrale ... citeste toata stirea