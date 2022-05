9 Mai, trei sarbatori intr-o singura zi. Cate s-au petrecut, de fapt, la aceasta data

Ziua Independentei, Ziua Victoriei si Ziua Europei se sarbatoresc la 9 mai. De fapt, Declaratia de independenta a fost depusa la 10 mai, iar Ziua Victoriei in Europa a fost la 8 mai. Doar Ziua Europei corespunde datei la care este sarbatorita. Trei sarbatori intr-o singura zi avem, in fiecare an, in data de 9 mai. In 1877, tanarul stat roman isi declara independenta fata de Imperiul Otoman. 68 de ani mai tarziu, in 1945, se incheia Al Doilea Razboi Mondial in Europa. Dupa alti 5 ani, in 1950, ... citeste toata stirea