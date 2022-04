9 milioane de doze de vaccin anti-COVID vor ajunge in Romania, in urmatoarele trei luni

In aprilie, mai si iunie 9 milioane de doze de vaccin anti-COVID vor ajunge in tara, a declarat ministrul Alexandru Rafila, in conditiile in care depozitele sunt pline."Depozitele sunt pline si din pacate nu avem la dispozitie un mecanism acceptabil care sa faca posibila amanarea livrarii cel putin a acestor doze, in conditiile in care este aproape imposibil in momentul de fata sa le comercializezi. Multe state europene au depozitele pline. Ceea ce am reusit noi sa vindem in ianuarie si ... citeste toata stirea