9 sectii de politie, pe urma a 3 hoti

Sectia 2 de Politie Brasov a reusit prinderea in flagrant delict a unor barbati, banuiti fiind de savarsirea a mai multor furturi, din judetul Brasov. La sfarsitul lunii ianuarie, politistii de aici au fost sesizati cu privire la faptul ca persoane necunoscute ar fi patruns intr-un imobil, aflat in constructie, de unde ar fi fost sustrase mai multe bunuri, valoarea acestora fiind estimata la suma de 15.000 de euro.Verificarile au dus la identificarea persoanelor banuite, care au fost puse sub ... citește toată știrea