Sfaturi foarte importante pentru parinti, dar si pentru profesorii care sunt parinti, la inceput de an scolar. Psihologii sustin ca este nevoie de cateva pregatiri in timpul primei saptamani de scoala, daca nu au avut loc deja inainte de 11 septembrie.Majoritatea dintre copii asteapta cu nerabdare reintoarcerea in banci si revederea cu invatatoarea, profesorii si colegii de clasa. Sunt unii mai emotionati, in special cei care urmeaza sa treaca pentru prima data pragul scolii, arata psihologii. ... citeste toata stirea