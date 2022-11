9 strazi din brasov, "curatate" de rable

Primaria Brasov, impreuna cu Politia Locala si firma cu care municipalitatea are contract, continua activitatea ridicarii vehiculelor abandonate pe domeniul public. Doar in doua zile, miercuri, 16 noiembrie, si joi, 17 noiembrie, au fost ridicate 11 masini. Interventia a vizat strazile Traian, Paraului, Parcul Mic, Tampei, Maior Cranta, De Mijloc, Izvorul Rece, Pictor Luchian si Bulevardul Garii. In acest moment mai sunt in diferite faze de lucru alte peste 26 de dosare.De la inceputul anului ... citeste toata stirea