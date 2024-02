Utilizarea malitioasa a tehnologiei prin realizarea si difuzarea in mass-media si pe platforme online de continut tip deepfake este interzisa daca acel continut nu este insotit de un avertismentul "Acest material contine ipostaze imaginare", prevede un proiect de lege care ar urma sa fie adoptat in perioada urmatoare in Parlamentul de la Bucuresti. In cazul nerespectarii noilor norme, materialele respective vor fi oprite de la difuzare de catre Consiliul National al Audiovizualului (CNA), ... citeste toata stirea