Duminica, 17 aprilie, in jurul orei 10.55, un barbat, care conducea un mijloc de transport public de persoane a surprins si accidentat un pieton, angajat in traversarea strazii, in proximitatea Garii CFR din municipiul Brasov. Victima, un barbat, in varsta de 90 de ani, a primit ingrijiri medicale la fata locului, alte detalii despre accident nefiind facute publice de IPJ Brasov.Potrivit imaginilor transmise martori, ... citeste toata stirea