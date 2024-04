90 de studenti la a 9-a editie Schaeffler Day

Peste 90 de studenti au participat la "Schaeffler Day", un eveniment organizat pentru studentii facultatilor tehnice de la "Universitatea Transilvania" Brasov, invitati sa cunoasca fabrica Schaeffler, chiar in locatia de productie din Brasov. Focusul celei de-a 9-a editii a fost pus pe provocarile pe care un inginer le intampina in cariera sa, informatii pe care studentii le-au putut afla in cadrul prelegerii sustinute de catre experti ai companiei.Schaeffler Day a continuat cu patru ... citește toată știrea