900 de bilete a vandut Opera Brasov, luni, pentru reprezentatiile programate in aceasta luna. Institutia s-a pregatit deja pentru deschiderea de stagiune 2023-2024, care va fi cu "Tosca", de Puccini, dar mai are si alte spectacole in agenda lunii. "Este vorba despre cele doua reprezentatii cu opera Tosca, din deschiderea stagiunii, in 16 si 17 septembrie, spectacolul cu opereta La Calul Balan, ... citeste toata stirea