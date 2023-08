Avand in vedere ca in perioada 12 - 15 august va fi minivacanta de Sfanta Maria, institutiile care trebuie sa asigure ordinea publica, dar si Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta vor lua masuri speciale pentru prevenirea evenimentelor nedorite.Astfel, potrivit Prefecturii Brasov, in perioada amintita peste 130 de pompieri militari brasoveni se vor afla in serviciu operativ, fiind pregatiti sa intervina cu mai multe autospeciale de stingere, ambulante SMURD, autospeciale de lucru si ... citeste toata stirea