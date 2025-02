95.550 de locuri in unitatile scolare preuniversitare din judetul Brasov pentru anul scolar 2025-2026. In crestere cu peste 1.600 fata de anul precedent

95.550 de locuri in unitatile scolare preuniversitare din judetul Brasov pentru anul scolar 2025-2026. In crestere cu peste 1.600 fata de anul precedentDistribuie daca iti place!Inspectoratul Scolar Judetean Brasov a inaintat Ministerului Educatiei proiectul planului de scolarizare pentru anul scolar 2025-2026, reprezentand oferta educationala din unitatile scolare preuniversitare de stat si private din judetul Brasov.Propunerea de 95.550 de locuri, in crestere fata de anul precedent cu ... citește toată știrea