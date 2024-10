95 de perchezitii in toata tara, in mai multe dosare penale. Trafic de droguri, inselaciune, pornografie infantila, evaziune fiscala

IGPR anunta 95 de perchezitii in toata tara, in dosare penale cu infractiuni grave.95 de perchezitii in toata tara, in mai multe dosare penale privind traficul de droguri, inselaciunea, pornografie infantila, contrabanda, evaziune fiscala si nerespectarea regimului armelor si munitiilor, uz de arma fara drept si braconaj.Politistii au efectuat, joi, 95 de perchezitii in toata tara pentru combaterea infractionalitatii, tragerea la raspundere a persoanelor implicate in comiterea de fapte ... citește toată știrea