95 de soferi prinsi in ziua cu 8 radare pe DN 1, sectorul Brasov - Sibiu

Miercuri, 30 octombrie, Serviciul Rutier Brasov, impreuna cu serviciul corespondent din Sibiu, au organizat si desfasurat o actiune cu efective marite pe DN 1, in sistem "Cascada", in zonele unde au fost inregistrate accidente din cauza vitezei. Pe sectorul de drum aflat in competenta, au fost angrenati 26 de politisti din IPJ Brasov, care au utilizat 8 aparate de masurare a vitezei."Pentru abaterile constatate, pe raza teritoriala a judetului Brasov,