97.000 de copii in clasa 0-4

Aproximativ 97.000 de copii invata in sistem simultan in Romania in acest an scolar, in clase combinate, afirma secretarului de stat in Ministerul Educatiei, Sorin Ion, citat de Euronews Romania. Desi numarul a scazut cu aproximativ 13% fata de 2021, abandonul scolar in cazul acestor elevi este unul ridicat, de 7,5%, arata un studiu World Vision.Studiul World Vision arata ca 20%