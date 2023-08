Primaria Brasov a anuntat vineri, 18 august, finalizarea primei crese construite dupa 1989 in cartierul Tractorul: zonal Coresi, str. Camil Petrescu nr. 9B. De azi, 21 august, brasovenii care locuiesc in zona pot depune dosarele de inscriere, la serviciul public ,,Cresa Brasov", pe str. Apollo nr. 2."Este o cresa cu o capacitate de 5 grupe, 64 de copii, parte a celui mai amplu program de dezvoltare de infrastructura educationala care se desfasoara in Romania: 5 crese si 8 gradinite care sunt ... citeste toata stirea