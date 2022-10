A 13-a pensie, din 2023. Anuntul facut de coalitia de guvernare

Seniorii ar putea beneficia, anul viitor, de un nou program tip "a 13-a pensie". Este vorba despre un program similar celui prin care seniorii cu pensii mici au primit bani in plus, la inceputul acestui an, intr-o transa unica.Acesta s-ar putea implementa si in 2023, potrivit unui anunt facut, in direct la Romania TV, saptamana aceasta, de catre social-democratul Mihai Fifor. "Cea de-a 13-a pensie s-a acordat in anul 2022 si este foarte posibil sa fie acordata si in 2023", a anuntat ... citeste toata stirea