A 2-a zi de Craciun, 5 ore de razie

La data de 26 decembrie, in intervalul orar 8.00 - 13.00, Politia Statiunii Poiana Brasov si Politia Statiunii Rasnov au organizat si desfasurat o actiune avand drept principal scop depistarea si sanctionarea conducatorilor auto care conduc sub influenta bauturilor alcoolice.In cadrul actiunii au fost efectuate 167 de testari cu aparatul etilotest si 7 testari cu aparatul drugtest, fiind constatae 3 infractiuni, respectiv conducere sub influenta substantelor psihoactive si 1 contraventie ... citeste toata stirea