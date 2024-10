A 4-a zi! Pompierii intervin in continuare la Varful Comisu

Continua lupta pompierilor cu incendiul de vegetatie din Muntii Fagaras, din apropierea Varfului Comisu. Izbucnit inca de sambata, 26 octombrie, focul nu a putut fi complet lichidat pana in acest moment deoarece vorbim de o zona accidentata, in care accesul cu autovehicule este imposibil. In aceasta situatie, pompierii sunt nevoiti sa apeleze la metode rudimentare, chiar daca au si sprijin din aer."Este deja cea de a patra zi in care intervenim la incendiul forestier din Muntii Fagaras, zona ... citește toată știrea