De astazi incepe la Brasov editia cu numarul 8 a festivalului de film montan - Alpin Film Festival. Organizat in perioda 5-10 septembrie la Brasov, Predeal si Rasnov, Alpin Film Festival este unicul eveniment cinematografic autohton dedicat culturii si civilizatiei montane.Evenimentul a debutat luni seara, cu un eveniment exceptional: proiectia, in avanpremiera, a fillmului Castelul Craitei, regizat de Liviu Marghidan, care va fi distribuit in salile de cinema din Romania in aceasta toamna. ... citeste toata stirea