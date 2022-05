A ajuns in arestul Politiei dupa ce a distrus peste 50 de masini, pe strada Zizinului!

Politistii brasoveni efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "distrugerea".La data de 1 mai 2022, in jurul orei 05.25, dispeceratul Inspectoratului de Politie Judetean Brasov a fost sesizat prin apelul unic de urgenta 112 ca o persoana de sex masculin ar provoca distrugeri mai multor autovehicule situate pe strada Zizinului din municipiul Brasov.In temeiul sesizarii, au fost directionate ... citeste toata stirea