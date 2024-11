A ajuns zilele in care sa tremure de frica... copilului

Un barbat din Harman s-a imbatat si a vrut sa-si bata tatal. Agresorul l-a amenintat si a incercat sa-l loveasca, fara sa reuseasca, insa i-a creat o stare de temere parintelui sau. Astfel, sambata, 16 noiembrie, in jurul orei 15:25, politistii au fost sesizati cu privire la faptul ca, la un imobil de pe strada Trandafirilor, din localitatea Harman, judet Brasov, se afla in desfasurare un conflict. "Imediat dupa sesizare, politistii s-au deplasat la adresa indicata, unde, in urma verificarilor ... citește toată știrea