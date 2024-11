A alergat prin Brasov, dupa un autograf

Scriitorul Radu Paraschivescu a fost prezent la Brasov in 2 noiembrie, la Salonul de Carte Bookfest, eveniment ce a avut loc la Aula Universitatii, in perioada 31 octombrie-3 noiembrie 2024. Radu Paraschivescu a fost profund impresionat de un tanar, care a alergat la propriu dupa un autograf."Bookfest Brasov, dupa sase lansari. Dau sa plec spre masina unor prieteni care s-au oferit sa ma duca la gara (multumiri, Ramona, Cristina, Alin). Un tanar imi iese in cale si-mi cere un autograf pe ... citește toată știrea