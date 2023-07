Joi, 13 iulie, in jurul orelor 10.00, Politia a fost chemata pe strada Carpatilor din Brasov, unde un barbat a ingrozit oamenii, hotarat sa-si ia viata. A ales sa se arunce de la etaj, impactul fiind-I fatal. Cadavrul zacea sub privile trecatorilor cand a ajuns Politia."La fata locului au fost directionate echipaje de interventie, iar din primele date obtinute, se pare ca un barbat, in varsta de 36 de ani, s-ar fi aruncat de la etajul apartamentului in care locuia. ... citeste toata stirea