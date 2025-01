A ars de vie in propria-i casa!

In noaptea de vineri spre sambata, 10/11 ianuarie, in jurul orei 02.00, s-a dat alarma de incendiu de la Homorod: o casa din sat a luat foc, un om fiind prins intre flacari."La fata locului s-au deplasat doua autospeciale de stingere si un echipaj SMURD.La sosirea echipajelor de interventie, incendiul se manifesta cu ardere generalizata, la intreaga locuinta, pe o suprafata de aproximativ 100 mp. S-a intervenit pentru localizarea si lichidarea incendiului si, avand in vedere ca exista ... citește toată știrea