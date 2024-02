In cursul zilei de luni, 5 februarie, politistii din cadrul Politiei Municipiului Brasov - Sectia 3 de Politie au fost sesizati de catre o femeie, cu privire la faptul ca, in timp ce se afla la domiciliul sau din strada 13 Decembrie, aceasta ar fi fost agresata fizic si amenintata cu acte de violenta, de catre fiul sau.La fata locului, politistii au constatat ca cele sesizate se confirma, in sensul ca "la data mentionata, in urma unor ... citeste toata stirea