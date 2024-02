A cerut bratara pentru concubinul agresor

Sambata, 17 februarie, politistii de la Sectia 3 Brasov au intervenit la un caz de "violenta in familie", in care victima a cerut ca iubitul ei sa fie monitorizat prin GPS, pentru a avea siguranta ca nu mai vine sa o atace."In urma unei sesizari telefonice, au patruns la domiciliul persoanei vatamate, un imobil din judetul Brasov, in care au intervenit pentru protectia acesteia. Aici, au stabilit faptul ca un barbat, in varsta de 42 de ani, pe fondul consumului de alcool, dar si a unor ... citește toată știrea