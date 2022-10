Duminica, 23 octombrie, politistilor de la Sectia 2 Brasov le-a fost repartizat un caz semnalat la 112 de o femeie din oras, victima a unei violente in familie."In jurul orei 14,00, pe fondul unor discutii in contradictoriu si al consumului de bauturi alcoolice, concubinul femeii in cauza i-ar fi adresat acesteia cuvinte jignitoare si amenintari cu acte de ... citeste toata stirea