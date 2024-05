A coborat din caruta si a luat la pumni o femeie si un barbat

Politistii din cadrul Politiei Orasului Zarnesti au retinut un barbat, pe care il cerceteaza in prezent pentru comiterea infractiunii de "lovire sau alte violente", dupa ce acesta ar fi lovit doua persoane.Astfel, la data de 3 mai, politistii au primit o sesizare in care le era semnalat faptul ca un barbat, aflat in stare de ebrietate, ar fi lovit doua persoane, carora le-a creat o stare de temere. Fata de sesizarea primita, politistii au efectuat investigatii, care au dus, la scurt timp, la ... citește toată știrea