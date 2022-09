A confundat buletinul cu... carnetul de sofer. La 14 ani, a furat masina, si-a pus politistii pe urme si, ca sa scape, s-a aruncat si-n Lacul Noua

Misiune ca-n filme, pentru politistii brasoveni, in noaptea de marti spre miercuri. In jurul orei 23.10, politistii au facut semn unui sofer ce circula pe strada Lacurilor, din municipiul Brasov, sa traga pe dreapta, dar acesta nu a oprit. Oamenii legii au pornit pe urmele lui, dar conducatorul autovehiculului si-a vazut de drum pe strada Stejarului, unde, la un moment dat a iesit de pe strada, a intrat pe trotuar, a lovit doua banci si mai multi stalpi metalici, dupa care s-a intors pe sosea. ... citeste toata stirea