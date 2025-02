A crescut ingrijorator numarul cazurilor de cancer pulmonar la nefumatori

Diagnosticul de cancer pulmonar este in crestere in randul nefumatorilor din intreaga lume, cu o incidenta mai ridicata in Asia de Est, in special in China, potrivit unui raport al Agentiei Internationale de Cercetare a Cancerului (IARC). Medicii avertizeaza asupra acestei tendinte ingrijoratoare, in contextul in care cancerul pulmonar la persoanele care nu au fumat niciodata este acum estimat a fi a cincea cauza de deces prin cancer la nivel mondial.Cancerul pulmonar la nefumatori apare, de ... citește toată știrea