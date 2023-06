Luni, 5 iunie, in jurul orelor 10.00, politistii au oprit in trafic un autovehicul, care circula pe DN 73, la intersectia cu A3, din statiunea Rasnov, si au avut surpriza sa dea peste un sofer care circula fara permis... de 5 ani. "A fost identificat un barbat, in varsta de 42 de ani, care nu a putut ... citeste toata stirea