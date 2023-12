Politistii din cadrul Politiei Municipiului Brasov -Serviciul de Investigatii Criminale efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal, cu o persoana banuita in stare de retinere, sub aspectul savarsirii infractiuniilor de "inselaciune in forma continuata" si "fals informatic in forma continuata". Este vorba despre un caz in care "identitatea unei persoane vatamate ar fi fost folosita de catre o alta persoana, pentru a incheia contracte si pentru a achizitiona bunuri de la o companie de ... citeste toata stirea