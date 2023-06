Ciprian Clinciu, directorul general adjunct al RIAL SRL, a demisionat din functie in urma dezvaluirilor facute de BizBrasov.ro in ultimele zile cu privire la contractele incheiate cu compania Borsim Bordean si cu privire la modul in care dispunea de resursele societatii in folos propriu. Consiliul de Administratie al companiei a luat act de ... citeste toata stirea