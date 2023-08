Politistii au fost sesizati, in seara de 10 august a.c., cu privire la disparitia numitei GRANCEA ARTIMIZA BIANCA, in varsta de 23 ani, din Sercaia, care a plecat voluntar, in jurul orei 08.00, de la domiciliul ei fara a mai reveni.Semnalmente: inaltimea de aproximativ 1.60 m., greutatea 60 kg, ten inchis, ochi caprui, par brunet, lung. La momentul plecarii, tanara era imbracata cu un cardigan alb, un tricou alb, fusta alba, adidasi albi si avea asupra sa o geanta gri.Persoanele care pot ... citeste toata stirea