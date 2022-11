A doua incercare de a organiza "Untold-ul" de Brasov

Daca in luna martie a acestui an a fost anulat din cauza pandemiei de coronavirus, Festivalul Massif se va desfasura anul viitor, in perioada 3 - 5 martie, la baza Partiei Bradul din Poiana Brasov. Evenimentul (numit si Untold-ul de Brasov) este realizat de creatorii Untold si Neversea, iar joi, 3 noiembrie, intr-o conferinta de presa ce s-a desfasurat la Complexul Agrement din Poiana Brasov, organizatorii au promis ca Massif 2023, realizat in jurul conceptului "Free Your Wild Side" va fi un ... citeste toata stirea