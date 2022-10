Prof. dr. Evrim Metcalfe, specialist in Radiologie Oncologica, de la Spitalul Universitar Medipol Mega Istanbul vine in data de 5 noiembrie, in centrul RMN Diagnostica de la Brasov pentru a acorda a doua opinie in oncologie, tuturor pacientilor interesati.Daca sunteti deja diagnosticati sau interesati pentru a obtine o a doua opinie in oncologie este necesar sa prezentati medicului intreg dosarul medical, ... citeste toata stirea