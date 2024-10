A facut 14 oameni datori cu 120.000 de lei luati cu semnatura falsa

Politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au dispus retinerea unei persoane, dupa ce aceasta ar fi incheiat mai multe contracte de credit in fals, in calitatea sa de angajat al unei institutii financiare nebancare (IFN)."Cercetarile au aratat, pana la acest moment, faptul ca, in anul 2022, barbatul, de 29 de ani, din orasul Zarnesti, judetul Brasov, ar fi incheiat un numar de 14 contracte de credit false, in ... citește toată știrea