A facut accident la doua luni dupa ce luase carnetul

Un accident rutier a avut loc in weekend, la Fagaras, in proximitatea stadionului municipal. O ambulanta SMURD si o autospeciala de stingere a incendiilor au intervenit preventiv la locul evenimentului, insa, din fericire, nimeni nu a fost ranit. Soferul autoturismului are 19 ani si obtinuse permisul de conducere in urma cu numai doua luni, dupa mai multe incercari."A avut loc un accident rutier soldat cu avarii. In incident a fost implicat un singur autoturism ... citește toată știrea