A facut arta din lutul salbatic din Brasov

O expozitie de ceramica din lut salbatic a fost vernisata martI, 14 ianuarie, la Biblioteca Judeteana Brasov. Colectia gazduita in spatiul expozitional de la etajul intai cuprinde creatii realizate in Brasov la Atelier Abeceram, de Andreea Bodea. Andreea este interesata de resursele locale si de posibilitatea utilizarii acestora in creatia artistica si de obiecte functionale. Luturile utilizate, extrase din pamanturi argiloase din jurul Brasovului, ofera o legatura autentica cu solul transilvan, ... citește toată știrea