"A facut o cascadorie si era sa cada in rau"

Luni, 17 februarie, in jurul orei 14.00, traficul rutier a fost restrictionat pe o banda, pe DN 1, in zona localitatii Oltet, comuna Vistea, ca urmare a producerii unui accident de circulatie."In accident a fost implicat un singur autovehicul, al carui conducator ar fi pierdut controlul asupra directiei de deplasare si astfel ar fi iesit in afara partii carosabile. In urma incidentului, 4 persoane, ocupanti ai autoturismului au suferit leziuni corporale", a transmis Daniel Zontea, ... citește toată știrea