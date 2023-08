Autoritatile de reglementare medicala din Statele Unite au autorizat pentru prima data, luni, un vaccin administrat femeilor insarcinate cu scopul de a-i proteja pe bebelusi impotriva bronsiolitei, o infectie respiratorie potential periculoasa, in special pentru nou-nascuti, informeaza AFP, preluata de Agerpres.Vaccinul dezvoltat de gigantul farmaceutic Pfizer, comercializat sub numele de Abrysvo, vizeaza virusul respirator sincitial (VRS), care poate provoca in formele sale cele mai severe ... citeste toata stirea