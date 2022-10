A fost "bataie cu topoare in familie": Femeia din Codlea a fost omorata cu 50 de taieturi

Noi detalii ies au iesit la iveala marti, 11 octombrie, in ancheta de la Codlea, unde doi varstnici au fost gasiti intr-o balta de sange."Pana in acest moment a fost finalizata autopsia victimei decedate, persoana feminina, concluzionandu-se ca si cauza a decesului ca este vorba despre 50 de lovituri aplicate in zona capului si gatului cu un corp taietor, posibil topor. De asemenea, in cazul persoanei de sex masculin, care a fost operata, au fost identificate mai multe lovituri aplicate in ... citeste toata stirea