Armata israeliana a bombardat, duminica noapte, nordul Fasiei Gaza si anunta ca a neutralizat doua celule Hezbollah, in interiorul Libanului.Stirileprotv.ro va prezinta in format LIVE TEXT ultimele informatii despre razboiul din Orientul Mijlociu.SUA cer Israelului sa amane ofensiva terestraStatele Unite au sugerat Israelului sa amane lansarea ofensivei terestre impotriva gruparii Hamas in Fasia Gaza, in speranta ca s-ar putea da astfel mai mult timp negocierilor pentru eliberarea celor ... citeste toata stirea